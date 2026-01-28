Bimbo morto a 4 anni dopo l' incidente in minimoto il padre è indagato per omicidio colposo

Il padre di un bambino di 4 anni, morto ad aprile dello scorso anno dopo un incidente in minimoto, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La tragedia è avvenuta in via Giovanni Bruno, nella zona di Boccadifalco, e ora gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano stati errori o negligenze che abbiano contribuito alla morte del piccolo.

Notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad Antonino Viviano. Il figlio Thomas perse la vita nell'aprile dello scorso anno. Secondo l'ipotesi del pm oltre ad aver consentito di guidare il mezzo, pur non avendo il piccolo l'età minima di 14 anni, non gli avrebbe nemmeno fatto indossare il casco Il padre del bambino di 4 anni, morto ad aprile dell'anno scorso, dopo un incidente in minimoto in via Giovanni Bruno, nella zona di Boccadifalco, è indagato per omicidio colposo. La decisione del pm Daniele Sansone arriva al termine delle indagini preliminari.

