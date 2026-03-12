Orrore a Fano cadavere trovato in fondo a un pozzo | potrebbe essere il vandalo che ha profanato l' Eremo di Monte Giove

A Fano, nella zona dell’Eremo di Monte Giove, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in fondo a un pozzo. La scoperta è avvenuta questa mattina durante operazioni di ricerca. Le autorità stanno indagando sulla possibile connessione con un episodio di profanazione avvenuto all’Eremo. La scena si trova in una zona isolata e i dettagli sul caso sono ancora in fase di raccolta.

FANO Tragedia nella tarda mattinata nella zone dell'Eremo di Monte Giove, a Fano. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in fondo a un pozzo nel corso delle ricerche che erano state diramate per segnalarne la scomparsa. Le forze dell'ordine stanno indagando per verificare che l'uomo morto sia il vandalo che nei giorni scorsi ha profanato l'Eremo portando via le reliquie di un santo e cospargendo di sangue umano il pavimento della chiesa. L'allarme era scattato nel tarda serata di mercoledì e i carabinieri avevano iniziato le primi indagini poi supportate alle prime luci dell'alba dall'intervento dei vigili del fuoco. E da subito si temeva la scomparsa correlata con un possibile gesto autolesionista dell'uomo.