Traffico Roma del 13-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 13 marzo 2026, il traffico a Roma si concentra sulle principali strade consolari in uscita dalla città. Sono segnalati spostamenti e rallentamenti lungo alcune arterie principali, con particolare intensità nelle zone di accesso e uscita dal centro urbano. La situazione interessa le direttrici principali e richiede attenzione da parte degli automobilisti che percorrono queste strade in questo momento.

Luceverde Roma Bentrovati spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare in particolare code Prati in carreggiata interna tra vegetale Salaria tra Nomentana e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna dalla roba Fiumicino alla Romanina sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata è ridotta in direzione del centro città Ci sono code a partire da Fidene incidente sulla tangenziale code a tratti tra Batteria Nomentana e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico code anche in carreggiata opposta per traffico tra Corso di Francia via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2026 ore 18:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma per un veicolo in panne incolonnamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano verso Pomezia molto trafficate la via Cristoforo... Traffico Roma del 13-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati Venerdì 13 e marzo primo appuntamento con informazioni sulla viabilità al traffico Ci sono rallentamenti Data... Multi SubGambling Addict Reborn with Mystic Arts—One Charm Sells for $30 Million Tutti gli aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Sito Istituzionale | Via Ardeatina: dal 9 marzo lavori di messa in sicurezza dei versanti; Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Come cambia il traffico in via Roma da lunedì 16 marzo. Traffico Roma del 13-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sostenuto raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata ... romadailynews.it Traffico Lazio del 13-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sul tratto Roma Napoli della 1 code per incidente tra Anagni e Frosinone in direzione di Napoli incolonnamenti per un ... romadailynews.it Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook