Traffico Roma del 13-03-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 di venerdì 13 marzo 2026, il traffico a Roma presenta alcune criticità. La situazione sulla rete stradale cittadina mostra rallentamenti e congestioni in diverse aree, con alcune vie particolarmente interessate da code e rallentamenti. La circolazione si svolge regolarmente in altre zone, ma si consiglia di prestare attenzione e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati Venerdì 13 e marzo primo appuntamento con informazioni sulla viabilità al traffico Ci sono rallentamenti Data l'ora su tutte le strade d'accesso al centro Decisamente trafficate la cassa e la Flaminia interessate da incolonnamenti rispettivamente dal Olgiata Tomba di Nerone da labbro al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code da all'uscita Prenestina allo svincolo per La via Tiburtina sempre in carreggiata esterna rallentamenti con...