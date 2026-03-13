Alle 11:30 del 13 marzo 2026, la situazione del traffico a Roma viene aggiornata attraverso il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che segnala l'ultimo giorno di operatività di questa piattaforma. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulla viabilità in tutta la città, aiutando gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ultimo giorno di chiusura al traffico oggi in via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta e deviata la linea 218 oggi pomeriggio a partire dalle 15 manifestazione in Piazzale Ostiense possibili limitazioni per 14 linee di bussa domani pomeriggio invece in programma un corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni sono attese 5000 persone se sono possibili deviazioni o limitazioni per 32 linee tra bus e tram dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260313filee5afbc9e-ceaa-4be8-a6c5-9930586a75bfPmCADtRuPor2DJ4K3Yt. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-03-2026 ore 11:30

