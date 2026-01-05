Traffico illecito di rifiuti smaltimenti anche nel Catanese | provvedimenti per 20 indagati

Un procedimento giudiziario riguarda il traffico illecito di rifiuti e lo smaltimento nel Catanese. Sono 20 gli indagati coinvolti, con 17 persone sottoposte a misure restrittive e tre a provvedimenti interdittivi. Inoltre, un’azienda attiva nel settore della gestione dei rifiuti è stata sottoposta a sequestro preventivo, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla tutela ambientale e sulla legalità nel settore.

Diciassette persone sono state raggiunte da misure restrittive della libertà personale, tre da provvedimenti interdittivi e un'azienda operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti è stata sottoposta a sequestro preventivo. È il bilancio di un'operazione condotta dai finanzieri.

Traffico illecito di rifiuti nel Nisseno, 20 misure cautelari - I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta, con il supporto del reparto operativo aereonavale di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate e dirette dalla direzione distrettuale Antimafia ... msn.com

Traffico di rifiuti speciali nel Nisseno e nell’area etnea: 47 indagati, imprenditori e dipendenti nel mirino della Dda - Un’indagine avviata nel 2022 dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta su un presunto traffico illecito di rifiuti ferrosi tra ... newsicilia.it

Traffico illecito di rifiuti tra Niscemi, Gela e Licata: 47 indagati Si tratta di titolari o dipendenti di ditte impegnate nella raccolta di materiale ferroso, a Gela, Niscemi, ma anche Catania e Licata... - facebook.com facebook

