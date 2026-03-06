IntesaSanpaolo con le Imprese vincenti | Dieci Pmi sul podio dell’eccellenza

A Brescia si è svolto il quarto evento dedicato alle imprese di successo, con la partecipazione di IntesaSanpaolo e dieci PMI riconosciute come eccellenze. Queste aziende sono state premiate per la capacità di creare valore economico e contribuire all’impatto sociale. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati e le caratteristiche di queste imprese, sottolineando il ruolo di leader nei rispettivi settori.

Imprese capaci di generare valore economico e impatto sociale. Si è tenuto a Brescia il quarto incontro dei quindici previsti nella nuova edizione di 'Imprese Vincenti', il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del Paese. Per il comparto dei servizi energetici, sono state premiate le bresciane 3R Energia di Breno attiva nello sviluppo e gestione di impianti da fonti rinnovabili e Fedabo di Darfo Boario Terme, che affianca le imprese nella gestione strategica dell'energia; la pavese 4Bases, attiva nella diagnostica genetica per la medicina di...