Tra Epstein e l’Anticristo L’anima nera Thiel sbarca a Roma La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri
Alle 18 torna “Cambiare Musica”, la rassegna stampa settimanale di Daniela Ranieri, che questa volta si concentra su articoli riguardanti Peter Thiel. La discussione analizza collegamenti tra Thiel, Epstein e temi legati all’ombra dell’oscurità. La presentazione si focalizza su aspetti legati alla figura di Thiel e alle sue attività pubbliche, senza entrare in giudizi o ipotesi.
Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! La Nato neutralizza il terzo missile iraniano sulla Turchia. Trump dice sì agli acquisti di petrolio russo. Raid su manifestazione a Teheran: “C’è Larijani” Ucciso un soldato francese a Erbil, in Iraq. Aereo cisterna Usa precipitato, 4 morti. Generale Usa: "Affondati navi e sottomarino Usa con gli Atacms". Financial Times: "Francia e Italia hanno tentato di aprire il dialogo sullo stretto di Hormuz" “Il diritto di sciopero è troppo limitato”: Italia bocciata dal Comitato europeo dei diritti sociali. Ora Meloni dovrà adeguarsi Verona, 13 mar. (Adnkronos) - “Ci auguriamo possano essere sbloccati i traffici attraverso Hormuz ed evitare un impatto ulteriormente negativo sui prezzi del petrolio e quindi dei carburanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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