Alle 18 torna “Cambiare Musica”, la rassegna stampa settimanale di Daniela Ranieri, che questa volta si concentra su articoli riguardanti Peter Thiel. La discussione analizza collegamenti tra Thiel, Epstein e temi legati all’ombra dell’oscurità. La presentazione si focalizza su aspetti legati alla figura di Thiel e alle sue attività pubbliche, senza entrare in giudizi o ipotesi.

Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! La Nato neutralizza il terzo missile iraniano sulla Turchia. Trump dice sì agli acquisti di petrolio russo. Raid su manifestazione a Teheran: “C’è Larijani” Ucciso un soldato francese a Erbil, in Iraq. Aereo cisterna Usa precipitato, 4 morti. Generale Usa: "Affondati navi e sottomarino Usa con gli Atacms". Financial Times: "Francia e Italia hanno tentato di aprire il dialogo sullo stretto di Hormuz" “Il diritto di sciopero è troppo limitato”: Italia bocciata dal Comitato europeo dei diritti sociali. Ora Meloni dovrà adeguarsi Verona, 13 mar. (Adnkronos) - “Ci auguriamo possano essere sbloccati i traffici attraverso Hormuz ed evitare un impatto ulteriormente negativo sui prezzi del petrolio e quindi dei carburanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra Epstein e l’Anticristo. “L’anima nera” Thiel sbarca a Roma. La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri

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