Epstein files | l’amico italiano Briatore e la meritocrazia La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri
Flavio Briatore è coinvolto nelle discussioni sui documenti di Epstein, a causa di rapporti presunti con persone vicine al mondo dello spettacolo e della finanza. La questione ha riacceso il dibattito sulla meritocrazia e le relazioni influenti. La rassegna stampa di Daniela Ranieri, in programma venerdì alle 18 su YouTube, approfondirà i dettagli di questa vicenda e i collegamenti tra Briatore e alcuni personaggi sospettati. L’attenzione si concentra sulle implicazioni di queste connessioni nel panorama italiano.
Conferenza di Monaco, l’Ue accusa Trump mentre Rubio fa il suprematista. Ma l’Occidente si rifonda dall’interno L'Italia è l'unico Paese del G7 ad aderire al Board of Peace. E non è la mia sola perplessità Cuba ci insegna che cosa significa non piegarsi agli Usa, e ora sta morendo: continuiamo a parlarne! Trump avverte l’Iran: “Sto valutando un attacco limitato”. Teheran: “Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorni” La Corte Suprema Usa boccia i dazi reciproci voluti da Trump: "Il presidente ha superato i limiti della sua autorità". Lui: "Vergogna" Giustificare le tariffe sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act del 1977 viola la legge federale: la Costituzione degli Stati Uniti riserva al Congresso il potere di regolare il commercio Trump minaccia l’Iran: “Sto valutando un attacco limitato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Cambiare musica, la rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri: “Epstein files: le amicizie insospettabili”
Leggi anche: Si cambia musica con la rassegna stampa ragionata e fuori dal coro di Daniela Ranieri. Un appuntamento settimanale per riaccendere il pensiero critico
Epstein files: l'amico italiano Briatore e la meritocrazia
Argomenti discussi: Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein, svelati 6 nomi di uomini implicati (ma non incriminati): dall'ex ceo di Victoria's Secret al sultano emiratino; Sarah Ferguson all’amico Epstein: Sto aspettando che mia figlia Eugenie rientri da un weekend di sesso.
Negli Epstein files abbiamo trovato anche Berlusconi e Grillo (oltre al già citato Salvini)Wired ha scandagliato i documenti rilasciati dal dipartimento di Giustizia statunitense trovando file che fanno riferimento all'ex presidente del Consiglio e all'ex leader del Movimento 5 stelle ... wired.it
Scandalo Epstein, cos’è, le date, chi è coinvolto, da Trump all’ex principe Andrea e le manovre per far cadere papa FrancescoGli Epstein Files rivelano abusi e legami di élite, da Trump a Bill Clinton e l’ex principe Andrea. Il caso continua a scuotere politica e monarchia ... famigliacristiana.it
PROPAGANDA ALBANIA, NEL CENTRO-MELONI 203 AGENTI PER 25 MIGRANTI. IN QUATTRO ANNI SPESI 670 MILIONI, MA LA STRUTTURA È SEMIVUOTA Il conto 250 milioni per i viaggi, 133 per cibo e pulizia di Daniela Ranieri FQ - 18.02.2026 - Mentr - facebook.com facebook
Cari amici, da un paio di mesi la nostra @danielaranieri ogni settimana una rassegna stampa ragionata sulla nostra piattaforma Youtube. La sua ironia al curaro, se leggete il Fatto o i suoi libri (l'ultimo è quello su Renzi), la conoscete. Ma qui tocca vette sublim x.com