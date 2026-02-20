Epstein files | l’amico italiano Briatore e la meritocrazia La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri

Da ilfattoquotidiano.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Briatore è coinvolto nelle discussioni sui documenti di Epstein, a causa di rapporti presunti con persone vicine al mondo dello spettacolo e della finanza. La questione ha riacceso il dibattito sulla meritocrazia e le relazioni influenti. La rassegna stampa di Daniela Ranieri, in programma venerdì alle 18 su YouTube, approfondirà i dettagli di questa vicenda e i collegamenti tra Briatore e alcuni personaggi sospettati. L’attenzione si concentra sulle implicazioni di queste connessioni nel panorama italiano.

Conferenza di Monaco, l’Ue accusa Trump mentre Rubio fa il suprematista. Ma l’Occidente si rifonda dall’interno L'Italia è l'unico Paese del G7 ad aderire al Board of Peace. E non è la mia sola perplessità Cuba ci insegna che cosa significa non piegarsi agli Usa, e ora sta morendo: continuiamo a parlarne! Trump avverte l’Iran: “Sto valutando un attacco limitato”. Teheran: “Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorni” La Corte Suprema Usa boccia i dazi reciproci voluti da Trump: "Il presidente ha superato i limiti della sua autorità". Lui: "Vergogna" Giustificare le tariffe sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act del 1977 viola la legge federale: la Costituzione degli Stati Uniti riserva al Congresso il potere di regolare il commercio Trump minaccia l’Iran: “Sto valutando un attacco limitato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

epstein files l8217amico italiano briatore e la meritocrazia la rassegna stampa ragionata di daniela ranieri
© Ilfattoquotidiano.it - Epstein files: l’amico italiano Briatore e la meritocrazia. La rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri

Leggi anche: Cambiare musica, la rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri: “Epstein files: le amicizie insospettabili”

Leggi anche: Si cambia musica con la rassegna stampa ragionata e fuori dal coro di Daniela Ranieri. Un appuntamento settimanale per riaccendere il pensiero critico

Epstein files: l'amico italiano Briatore e la meritocrazia

Video Epstein files: l'amico italiano Briatore e la meritocrazia
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein, svelati 6 nomi di uomini implicati (ma non incriminati): dall'ex ceo di Victoria's Secret al sultano emiratino; Sarah Ferguson all’amico Epstein: Sto aspettando che mia figlia Eugenie rientri da un weekend di sesso.

Negli Epstein files abbiamo trovato anche Berlusconi e Grillo (oltre al già citato Salvini)Wired ha scandagliato i documenti rilasciati dal dipartimento di Giustizia statunitense trovando file che fanno riferimento all'ex presidente del Consiglio e all'ex leader del Movimento 5 stelle ... wired.it

epstein files l amicoScandalo Epstein, cos’è, le date, chi è coinvolto, da Trump all’ex principe Andrea e le manovre per far cadere papa FrancescoGli Epstein Files rivelano abusi e legami di élite, da Trump a Bill Clinton e l’ex principe Andrea. Il caso continua a scuotere politica e monarchia ... famigliacristiana.it