Daniela Ranieri ha riproposto venerdì alle 18 sul canale YouTube del Fatto Quotidiano un nuovo episodio di Cambiare musica, incentrato sugli Epstein files. La puntata si concentra sulle amicizie sorprendenti di Jeffrey Epstein, portando alla luce nomi noti e legami nascosti che hanno sollevato molte domande. Ranieri ha scelto di approfondire questa vicenda per offrire ai lettori una panoramica chiara e diretta sui collegamenti tra Epstein e personaggi influenti.

Alle 18 di venerdì sul canale YouTube del Fatto Quotidiano torna Cambiare musica, la rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri, questa settimana dedicata agli Epstein files.

© Ilfattoquotidiano.it - Cambiare musica, la rassegna stampa ragionata di Daniela Ranieri: "Epstein files: le amicizie insospettabili"

Ogni venerdì alle 18, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano, Daniela Ranieri presenta “Cambiare Musica”, una rassegna stampa settimanale che invita a riflettere sui fatti più rilevanti, offrendo un’analisi critica e indipendente.

Ehud Barak voleva spingere la Russia a favorire una grande immigrazione verso Israele.

Epstein files: le amicizie insospettabili

