Nasce Blue Sentynet la rete sentinella per il futuro del mare | dalla Regione oltre 1 milione di euro

La Regione Abruzzo ha avviato Blue Sentynet, un sistema di monitoraggio per salvaguardare il mare. La causa è l’aumento delle temperature e delle maree che danneggiano le attività di mitilicoltura e acquacoltura. Con oltre un milione di euro di fondi regionali, il progetto prevede l’installazione di sensori e stazioni di rilevamento lungo la costa. Questi strumenti aiuteranno a rilevare tempestivamente le criticità ambientali e a intervenire rapidamente. La rete mira a rafforzare la tutela delle risorse marine e a migliorare la gestione delle aziende del settore.

Nasce "Blue Sentynet", il nuovo progetto della Regione Abruzzo che punta a proteggere mitilicoltura e acquacoltura dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'ente contribuisce con più di 1 milione di euro. "Blue Sentynet rappresenta un investimento strategico per la tutela dell'ecosistema marino e per la competitività del nostro comparto ittico", dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. "Dotiamo il territorio di una rete di monitoraggio integrata tra sensori e satelliti, un sistema di allerta precoce e strumenti digitali di ultima generazione per affrontare scenari climatici sempre più complessi e offrire un supporto concreto agli operatori".