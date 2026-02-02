Tpl | dalla Regione 30 milioni per il rinnovo dei parchi autobus

La Regione mette a disposizione 30 milioni di euro per rinnovare i parchi autobus del trasporto pubblico locale. Le risorse arriveranno alle aziende di trasporto per aggiornare i mezzi e migliorare il servizio. La notizia è stata annunciata oggi, e ora si aspetta di vedere come verranno distribuiti i fondi e quali interventi si realizzeranno.

La somma verrà ripartita tra le quattro province: le aziende potranno così investire per l'acquisto di nuovi autobus, elettrici o a metano In arrivo dalla Regione 30 milioni di euro destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei parchi autobus. Le risorse fanno parte del secondo quinquennio, 2024-2028, del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Psnms). Le aziende potranno così investire fondi per l'acquisto di nuovi autobus, elettrici o a metano, e per realizzare le relative infrastrutture di alimentazione. I 30 milioni di euro saranno suddivisi tra le quattro province: "Consentiranno - spiega l'assessore regionale ai trasporti Marco Scajola - di acquistare decine di autobus, ma anche di migliorare le fondamentali infrastrutture per la loro gestione".

