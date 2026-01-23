Toyota GR Yaris versione speciale per celebrare Sébastien Ogier

Toyota presenta la GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, una versione speciale in edizione limitata. Questa vettura celebra il nono titolo mondiale del pilota francese, attestando l’eccellenza del modello e il legame con il mondo del rally. Un’auto unica, pensata per gli appassionati e collezionisti, che unisce prestazioni e design in un omaggio al successo di Ogier.

Per celebrare la vittoria del titolo mondiale Wrc 2025 del pilota della scuderia Toyota Gazoo Racing World Rally Team (Tgr-Wrt) Sébastien Ogier, la casa giapponese ha deciso di produrre un modello speciale di GR Yaris chiamato Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Il campionato mondiale di rally 2025 è stato uno dei più combattuti degli ultimi anni, con una lotta per il titolo serrata fino al termine dell'ultima tappa corsa in Arabia Saudita. La vittoria ottenuta dal pilota francese, la sesta stagionale, gli ha permesso di conquistare il suo nono titolo piloti, e di eguagliare il record assoluto del Wrc di Sébastien Loeb. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toyota GR Yaris, versione speciale per celebrare Sébastien Ogier WRC – Red Bull sulla Yaris di Sebastien OgierLa Toyota Yaris di Sébastien Ogier, campione del mondo, si presenta con una livrea speciale per l'evento WRC – Red Bull. Regine del WRC: Toyota GR Yaris Rally1La Toyota GR Yaris Rally1 rappresenta l’evoluzione della precedente Yaris WRC, contribuendo al ritorno di Toyota ai vertici del rally mondiale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: La Toyota GR Yaris diventa super esclusiva con due edizioni speciali; Nuova GR Yaris in edizione limitata dedicata a Sébastien Ogier; Toyota GR Yaris Morizo RR: l'edizione speciale ispirata alle corse firmata da Akio Toyoda; Toyota GR Yaris diventa ancora più cattiva ed esclusiva con questa edizione speciale. Toyota GR Yaris 9x World Champion: il mito di Ogier in 200 esemplariDalle dune dell'Arabia Saudita alla strada: Toyota svela la GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Un gioiello da collezione con DNA ... affaritaliani.it Toyota GR Yaris Ogier Edition 9x World Champion, per sentirsi un po' rallystiSviluppata partendo dalla GR Yaris con Aero Performance Package, l'edizione speciale celebrativa del 9° titolo iridato vinto da Sebastien Ogier non si limita a introdurre dettagli stilistici ma incide ... auto.it Toyota Yaris Hybrid Carabinieri Allestimento Elevox CC EE 918 Foto di Alessio Pascarella @alessiopascarella #Carabinieri #Gendameria #Gendarmerie #GuardiaCivil #Polizia #Polizei #Politi #Police #Toyota #Yaris - facebook.com facebook Toyota Yaris 2026, il nuovo Model Year arriva in Italia: tutte le versioni e i prezzi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.