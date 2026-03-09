Sigilli per l’acqua a Paduli Vessichelli | Chiediamo spiegazioni all’Alto Calore intanto aperto uno sportello di supporto

Il sindaco di Paduli ha annunciato che sono stati messi i sigilli alle utenze dell’acqua nel paese, con operai incaricati di procedere alla sospensione delle forniture. Vessichelli ha dichiarato di aver chiesto chiarimenti all’Alto Calore e ha comunicato l’apertura di uno sportello di supporto per i cittadini coinvolti. La situazione riguarda le utenze idriche e la sospensione delle forniture nel territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Paduli, Mimmo Vessichelli, interviene sulla presenza in paese di operai incaricati di apporre sigilli alle utenze idriche con preavviso di sospensione della fornitura. Negli ultimi giorni, infatti, sul territorio comunale sono stati segnalati interventi effettuati da una ditta esterna insieme a personale dell’Alto Calore, finalizzati alla chiusura di alcune utenze in caso di mancato pagamento. Una procedura sulla quale il primo cittadino chiede chiarezza, annunciando verifiche immediate con i vertici dell’ente per accertare la correttezza delle modalità adottate e la presenza di eventuali diffide formali inviate negli anni agli utenti interessati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sigilli per l’acqua a Paduli, Vessichelli: “Chiediamo spiegazioni all’Alto Calore, intanto aperto uno sportello di supporto” Articoli correlati Amianto Paduli: Bonavita smonta accuse di VessichelliLa questione dell’amianto nell’ex stabilimento dei Laterizi di Paduli riemerge con forza nel dibattito pubblico, trasformandosi in un scontro verbale... “Supporto all’invecchiamento attivo”, aperto lo sportello telematico per la presentazione dei progettiAperto alle ore 9 di lunedì 2 febbraio, per chiudersi dopo una settimana, lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi... Aggiornamenti e notizie su Alto Calore Paduli, sigilli alle utenze idriche: il sindaco Vessichelli chiede chiarimenti all’Alto CaloreIl sindaco di Paduli, Mimmo Vessichelli , interviene sulla presenza in paese di operai incaricati di apporre sigilli alle utenze idriche con preavviso di sospensione della fornitura. Negli ultimi gior ... ntr24.tv Avellino, Tuoro Cappuccini senz'acqua: interviene Alto Calore dopo le protesteIl serbatoio non si riempie a sufficienza e così per alcuni giorni, tra le ore notturne e il mattino presto, i rubinetti in una vasta zona di Tuoro Cappuccini restano a secco. Ieri il trasferimento di ... ilmattino.it