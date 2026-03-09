Sigilli per l’acqua a Paduli Vessichelli chiede chiarimenti all’Alto Calore

A Paduli, i sigilli sono stati messi all’acqua gestita dall’Alto Calore, e il sindaco ha richiesto spiegazioni ufficiali. Intanto, ha annunciato l’apertura di uno sportello di supporto per i cittadini colpiti dalla situazione. La decisione di bloccare il servizio ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che ora attendono chiarimenti da parte delle autorità competenti.

Nel comune di Paduli, negli ultimi giorni sono stati segnalati interventi da parte di una ditta esterna insieme a personale dell'Alto Calore finalizzati all'apposizione di sigilli sulle utenze idriche in caso di mancato pagamento. La procedura ha destato preoccupazione tra i cittadini, e il sindaco Mimmo Vessichelli è intervenuto chiedendo chiarimenti immediati. "Da alcuni giorni – ha dichiarato il sindaco – alcuni operai di una ditta esterna coadiuvati da operai dell'Alto Calore stanno operando sul territorio comunale per apporre sigilli con un preavviso di 15 giorni per la sospensione della fornitura idrica. Posto che nessuno mette in discussione il dovere degli utenti nel pagare le bollette, è altrettanto doveroso da parte dell'ente Alto Calore dimostrare il diritto a intervenire in tal modo.