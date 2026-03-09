Tottenham Tudor alla vigilia dell’Atletico Madrid | Il nostro primo obiettivo è la Premier League vi spiego

L’allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ha affermato che il loro obiettivo principale resta la Premier League e ha spiegato le strategie della squadra in vista della partita. Il club si trova in una fase complicata in campionato, con il rischio di retrocedere, e si prepara alla gara europea con questa consapevolezza.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Roma, bomber Ndicka ci ha preso gusto! Cosa c’è dietro i suoi 3 gol consecutivi Bisseck torna sul KO col Milan: «Se mi avessero detto che avremmo perso due derby per vincere lo scudetto avrei firmato. Tanti club mi vogliono? Sono concentrato solo su una cosa» Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tottenham, Tudor alla vigilia dell’Atletico Madrid: «Il nostro primo obiettivo è la Premier League, vi spiego» Articoli correlati Tottenham, Igor Tudor è il nuovo allenatore: missione salvezza in Premier LeagueIl Tottenham affida la panchina a Igor Tudor per centrare una salvezza d’emergenza in Premier League. Leggi anche: Tudor riparte dal Tottenham: nuova sfida per il croato in Premier League Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atletico Madrid Temi più discussi: Tottenham in crisi, Tudor pensa all’esclusione di Vicario. Futuro in bilico, l'Inter è alla finestra; Tottenham: Tudor accetta la sfida per evitare la retrocessione; Tottenham in crisi, Tudor pensa all’esclusione di Vicario. Futuro in bilico, l'Inter è alla finestra; Tottenham, la crisi di risultati mette a rischio la panchina di Tudor: spunta un clamoroso nome per sostituirlo!. Tottenham fra Champions e spettro retrocessione. Tudor: Priorità alla PremierIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid, Igor Tudor ha parlato delle priorità del Tottenham,. tuttomercatoweb.com Anteprima Atlético Madrid - Tottenham, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere in vista della sfida tra Atleti e Tottenham agli ottavi di finale di UEFA Champions League. it.uefa.com Atletico Madrid, Simeone: "Rispetto per il Tottenham, sarà una partita difficile". VIDEO #SkySport #SkyUCL x.com Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Atletico Madrid #SportMediaset - facebook.com facebook