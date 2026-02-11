Cipolla di Castrovillari | Slow Food Calabria boccia la legge Laghi e difende il lavoro dei produtt

La Cipolla di Castrovillari, rinomata in Calabria e oltre, si trova al centro di una polemica tra le istituzioni e i produttori. Slow Food Calabria non approva la legge Laghi, che rischia di penalizzare il lavoro di chi coltiva questa eccellenza. Mentre si cerca di trovare una soluzione, i produttori difendono con forza la loro tradizione e il loro mestiere.

La Cipolla di Castrovillari, un’eccellenza calabrese riconosciuta a livello nazionale e internazionale, è al centro di un dibattito tra istituzioni e produttori locali. Slow Food Calabria esprime perplessità riguardo a una proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi, sottolineando come un confronto diretto con i protagonisti del recupero di questo ecotipo locale avrebbe potuto evitare la presentazione di un atto legislativo ritenuto, allo stato attuale, non necessario. La vicenda si sviluppa a Castrovillari, in Calabria, l’11 febbraio 2026, e solleva interrogativi sull’efficacia delle iniziative legislative rispetto al lavoro già svolto sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

