distretto dei laghi sci snowboard e bob con vista panoramica

Una magia senza fine. Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si conferma una destinazione ricca di proposte per la stagione invernale. Il fulcro dell’offerta invernale è il comprensorio sciistico di Neveazzurra, con 150 km di piste, 50 impianti di risalita e vette fino a 3.000 metri, capaci di soddisfare sportivi di ogni livello. Accanto allo sci alpino e allo snowboard, non mancano proposte come lo sci di fondo e le ciaspolate, da vivere immersi in spettacolari panorami innevati. Con 15 chilometri di piste da sci e una per il bob, la stazione del Monte Mottarone (sotto nella foto di Paolo Vallero) è adatta a sciatori e snowboarder di ogni livello, compresi i più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

