Blitz del Noe nel Foggiano | sequestrato impianto per la gestione dei rifiuti

Il 24 febbraio, i militari del Noe di Bari hanno sequestrato preventivamente un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi situato nella zona artigianale di Torremaggiore. L’operazione ha coinvolto l’intera struttura, che ora è sotto sequestro. Nessuno è stato arrestato o denunciato in questa fase. La notizia riguarda esclusivamente l’intervento delle forze dell’ordine e il sequestro dell’impianto.

L’impianto, di fatto, è autorizzato alla gestione ed al trattamento di rifiuti provenienti da dieci comuni della provincia dauna ed è autorizzato anche alla produzione di materia prima seconda, oggi denominata “end of waste” ex art. 184 ter del D. Lgs 1522006, ovvero materiale recuperato dal trattamento dei rifiuti e gestito attraverso vari Consorzi. Nel corso dell’attività ispettiva, svolta congiuntamente a personale dell’Arpa Puglia, Spesal e Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, e con la collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di San Severo, i militari del reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri hanno accertato più... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

