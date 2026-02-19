Sfilate saltate per maltempo | torna il Carnevale a Torre Santa Susanna e Mesagne

Il maltempo ha costretto a cancellare le sfilate di Carnevale a Torre Santa Susanna e Mesagne, ma le città hanno deciso di recuperare gli eventi. La pioggia e il vento forte hanno impedito ai carri e ai gruppi mascherati di sfilare come programmato, lasciando molti spettatori delusi. Ora, le amministrazioni locali annunciano due nuove date per permettere a tutti di partecipare alle tradizionali parate. I cittadini attendono con entusiasmo i nuovi appuntamenti, programmati nel fine settimana prossimo. Le nuove date sono state confermate ufficialmente questa mattina.

TORRE S.SUSANNAMESAGNE - Il Carnevale torna nelle città di Torre Santa Susanna e Mesagne. Due gli appuntamenti previsti per recuperare le sfilate saltate a causa del maltempo della scorsa settimana. Sabato 21 febbraio l'evento fa tappa nella sua località d'origine, Torre Santa Susanna, con partenza alle ore 15 da via C. Miccoli (Chiosco Monì), proseguendo per via Borsellino, via Erchie, via Galliano, via Leonardo Giorgio, via Martini della resistenza, via Tevere, via Carducci. Arrivo in Largo Convento. L'evento in questione era saltato dopo la copiosa pioggia caduta nel giorno del martedì grasso.🔗 Leggi su Brindisireport.it Torna il Carnevale di Torre Santa Susanna: una sfilata di carri e mascherine anche a Mesagne#Torre-Santa-Susanna- Mesagne || Questa domenica, Torre Santa Susanna e Mesagne si riempiranno di allegria con il ritorno del Carnevale. A Penne e Montesilvano le nuove date delle sfilate di Carnevale dopo il rinvio per maltempoA causa della pioggia intensa che ha colpito la zona di Penne e Montesilvano domenica 15 febbraio, le sfilate di Carnevale sono state rimandate. Carnevale 2026 Poggiardo super Mario Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Penne e Montesilvano le nuove date delle sfilate di Carnevale dopo il rinvio per maltempo; Carnevali di Marca: festa per 80.000 a Treviso, folla anche a Conegliano; Maltempo, stop alle sfilate di Carnevale ad Agira; Il maltempo ferma il Carnevale di Sciacca, tutto spostato di una settimana: le modifiche al programma - AgrigentoNotizie. Rischio maltempo, rinviate a domani le sfilate del Carnevale di Palma CampaniaUna decisione presa per tutelare il grande lavoro svolto dai quadriglianti ... ilfattovesuviano.it Carnevale, buone le prime due sfilate. Venduti dodicimila bigliettiBenini: Siamo soddisfatti, domenica scorsa mille sono stati acquistati online, una svolta questa ... msn.com Analisi di PRETEMP sull'evento tornadico che ha colpito l'area tra Oria e Torre Santa Susanna, nel Brindisino. L'intensità è valutabile al grado IF1.5 della Scala Fujita Internazionale, o F1 al limite con il grado F2 sulla Scala Fujita tradizionale. x.com TORNADO AD ORIA IN PROVINCIA DI BRINDISI Durante le prime ore di oggi, un vortice notturno ha determinato un corrido di danni da vento per una decina di km tra Oria e Torre Santa Susanna. Tra i danni trovati diversi capannoni con tetti leggeri aspor facebook