Torre Guaceto Carovigno individua i rappresentanti e il Pd chiede chiarezza

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha recentemente nominato i nuovi rappresentanti del Consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto con un decreto ufficiale. La decisione, firmata il 31 dicembre 2025, riguarda la definizione delle figure che si occuperanno della tutela e della gestione dell’area protetta, suscitando interrogativi sul processo decisionale e sulla trasparenza dell’operato delle istituzioni locali.

CAROVIGNO - Il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, con decreto numero 43 di oggi (mercoledì 31 dicembre 2025), ha individuato i suoi nuovi rappresentanti all'interno del Cdadel Consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto. Per la presidenza, il nome è quello di Erica Roma.

