Torre Guaceto e designazioni il Wwf bacchetta Carovigno | Siamo preoccupati

Il WWF esprime preoccupazione riguardo alle recenti decisioni a Carovigno, dove due figure sono state scelte per ruoli importanti, suscitando dubbi sulla loro adeguatezza rispetto a candidati con curricula più qualificati. La situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure di selezione, in un contesto già soggetto a attenzione per le scelte di tutela e valorizzazione di Torre Guaceto.

L'associazione interviene in vista del rinnovo del Cda del Consorzio di gestione, i nomi indicati non sembrano avere il profilo necessario. La nota: "Le figure apicali devono rispondere a requisiti di alta competenza, indipendenza e qualità professionale". Le opposizioni già nutrivano forti dubbi sulle scelte del Comune CAROVIGNO - Due profili che destano perplessità, visto che sono stati preferiti a professionisti dal curriculum maggiormente idoneo. Non solo dalle opposizioni, il Comune di Carovigno viene bacchettato anche dal Wwf, che gli ricorda che “le nomine delle figure apicali delle aree protette devono rispondere a requisiti di alta competenza, indipendenza e qualità professionale”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su torre guaceto

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha recentemente nominato i nuovi rappresentanti del Consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto con un decreto ufficiale.

Ultime notizie su torre guaceto

