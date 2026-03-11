Alla Borsa Mediterranea del Turismo, la Campania si presenta con lo slogan “La Campania ti accoglie”. L’evento, che si svolge in questa occasione, ospita un progetto dedicato a rendere l’accoglienza un diritto accessibile a tutti, evidenziando l’impegno regionale nel settore. Il focus principale riguarda le iniziative volte a promuovere un’accoglienza più inclusiva e diffusa.

Borsa Mediterranea del Turismo: “La Campania ti accoglie”. La Borsa Mediterranea del Turismo diventa quest’anno il palcoscenico di un progetto che punta a trasformare l’accoglienza in un diritto concreto e universale. Dal 12 al 14 marzo, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, presenterà l’iniziativa “La Campania ti accoglie”, un programma che unisce istituzioni, associazioni e operatori del settore per costruire un modello regionale realmente inclusivo. Un progetto che nasce dai diritti. Il Garante ricorda che l’accessibilità non è un servizio accessorio, ma un principio che affonda le radici nei diritti umani e nelle pari opportunità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Campania inclusiva alla Borsa Mediterranea del Turismo

Articoli correlati

Leggi anche: Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli inaugurazione con il ministro Santanchè

Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli dal 12 marzo: focus su sport e termalismoNapoli si prepara ad ospitare, dal 12 al 14 marzo 2026, il Forum “Il Termalismo Italiano: Dalle Terme al Sistema Salute”, evento di punta della Bmt...

Contenuti e approfondimenti su Borsa Mediterranea del

Cosy For You alla Borsa Mediterranea del Turismo rilancia il turismo accessibile per la regione CampaniaNapoli- Saranno ben 4 gli itinerari del progetto di turismo accessibile Mare e Monti che la Cooperativa sociale Cosy For You presenterà alla BMT – Borsa Alla fiera per la promozione turistica regional ... marigliano.net

BMT – Borsa Mediterranea del Turismo: il via alla 29esima edizione alla Mostra d’Oltremare di NapoliTra turismo, innovazione e finanza, giovedì 12 marzo alle ore 11.30, si rinnova l'appuntamento annuale con la ... msn.com