Grottaminarda protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo

A Grottaminarda si svolge la partecipazione alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, con il Comune che prende parte alla manifestazione presso lo stand dell’Anci Campania. L'evento si tiene nel corso della manifestazione dedicata al settore turistico e vede la presenza di rappresentanti istituzionali locali. La partecipazione si svolge all’interno di un contesto più ampio dedicato al settore turistico e alle opportunità di promozione territoriale.

Al via la partecipazione del Comune alla 29ª edizione dell'evento di riferimento per il settore turistico del Centro-Sud Italia Il Comune di Grottaminarda partecipa alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo ospite dello stand dell'Anci Campania. Si conferma, visti i numeri anche di questa edizione, il più grande incontro fra professionisti del turismo organizzato nel centro e sud Italia, con la presenza di tantissimi operatori stranieri. Un'occasione unica per promuovere il territorio e stringere pubbliche relazioni. Da qui l'importanza per il Comune di Grottaminarda di esserci. Presenti per questa giornata inaugurale la Presidente del Consiglio comunale delegata al Turismo, Virginia Pascucci, e la delegata agli Eventi e alla Promozione delle Attività Culturali, Marilisa Grillo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

