We Run Rome 2025 orari e percorso della maratona | strade chiuse e bus deviati il 31 dicembre

Il 31 dicembre 2025, dalle 14 alle 15.30, si svolge la maratona We Run Rome 2025. La corsa coinvolge le strade del centro storico, con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla. Durante l’evento, alcune vie saranno chiuse al traffico e i mezzi pubblici potrebbero essere deviati. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi.

Dalle 14 alle 15.30 di domani, mercoledì 31 dicembre 2025, si corre la We Run Rome, con percorso che parte e arriva alle Terme di Caracalla passando per il centro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

