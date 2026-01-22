Acqua torbida a Fiumicino Acea Ato2 rassicura | È potabile e sicura

Acea Ato2 conferma che l’acqua torbida segnalata a Fiumicino è potabile e sicura per l’uso quotidiano. L’azienda ha precisato che, nonostante le segnalazioni di cittadini, l’acqua rispetta gli standard di qualità e sicurezza, garantendo la salute dei cittadini. Per eventuali aggiornamenti o chiarimenti, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali di Acea.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Con riferimento alle segnalazioni effettuate da alcuni cittadini, Acea Ato2 rassicura in merito alla piena potabilità dell'acqua erogata. Fenomeni temporanei di lieve torbidità possono verificarsi in occasione di interventi di manutenzione o potenziamento della rete idrica. In tali casi è sufficiente lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti e attendere il completo ripristino della limpidezza prima dell'utilizzo. L'acqua distribuita da Acea Ato2 è assolutamente sicura grazie a monitoraggi continui e rigorosi, conformi ai più elevati standard di qualità e sostenibilità ambientale.

