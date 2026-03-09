Porte aperte allo ’Spazio sociale apuano’ Qui lottiamo contro la disgregazione

Il 9 marzo 2026, nello spazio sociale apuano, situato nel cuore del centro storico di Massa, si sono tenute le porte aperte per presentare il nuovo punto di aggregazione. L’evento ha attirato cittadini e interessati, offrendo loro la possibilità di visitare gli ambienti e conoscere le attività previste. Lo spazio si propone come un luogo di confronto e socializzazione, con l’obiettivo di contrastare la disgregazione sociale.

Massa, 9 marzo 2026 – Porte aperte per il nuovo spazio sociale apuano, punto di aggregazione che pulserà in pieno centro storico. Nonostante il tempo incerto, molte persone si sono riunite ieri mattina in piazza Berlinguer partecipando alla presentazione del progetto che restituirà uno spazio comune ai giovani della ex Casa rossa, militanti dell'Usb. L'ampio spazio con vetrine si affaccia su via delle Mura Sud e offre all'interno diversi locali e scantinati dove poter svolgere aggregazione, socialità e attività politiche e sindacali dal basso. "Questa è una giornata importante – ha introdotto Laura Albertosi – anche se ancora dobbiamo partire e già diamo fastidio.