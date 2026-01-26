La Cremonese dimentica Audero allo stadio | il pullman riparte senza il portiere dopo l’errore nel match contro il Sassuolo
Dopo la partita contro il Sassuolo, la Cremonese ha lasciato lo stadio senza Emil Audero, il portiere coinvolto nell’errore che ha influenzato l’esito dell’incontro. La squadra è partita senza il giocatore, suscitando attenzione sulla gestione post-partita e sulle dinamiche interne del club. Questa situazione evidenzia come, al termine di una sfida, possano emergere particolari gestionali e comportamentali che attirano l’attenzione degli osservatori.
Emil Audero è stato dimenticato dalla Cremonese, club di cui è portiere, nel post partita della sfida contro il Sassuolo. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla fine del match che si è giocato alle 12:30 di domenica, 25 gennaio, che ha visto vincere il Sassuolo per 1-0. Dopo lo scontro salvezza, il club lombardo ha infatti “dimenticato” Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona da Reggio Emilia senza il suo portiere titolare, che tra l’altro è stato protagonista in negativo del match visto l’errore sul tiro di Laurienté da cui poi è arrivato il gol di Fadera. Come raccontato da Sky Sport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
