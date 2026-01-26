Dopo la partita contro il Sassuolo, la Cremonese ha lasciato lo stadio senza Emil Audero, il portiere coinvolto nell’errore che ha influenzato l’esito dell’incontro. La squadra è partita senza il giocatore, suscitando attenzione sulla gestione post-partita e sulle dinamiche interne del club. Questa situazione evidenzia come, al termine di una sfida, possano emergere particolari gestionali e comportamentali che attirano l’attenzione degli osservatori.

Emil Audero è stato dimenticato dalla Cremonese, club di cui è portiere, nel post partita della sfida contro il Sassuolo. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla fine del match che si è giocato alle 12:30 di domenica, 25 gennaio, che ha visto vincere il Sassuolo per 1-0. Dopo lo scontro salvezza, il club lombardo ha infatti “dimenticato” Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona da Reggio Emilia senza il suo portiere titolare, che tra l’altro è stato protagonista in negativo del match visto l’errore sul tiro di Laurienté da cui poi è arrivato il gol di Fadera. Come raccontato da Sky Sport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Cremonese “dimentica” Audero allo stadio: il pullman riparte senza il portiere dopo l’errore nel match contro il Sassuolo

Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo SassuoloDopo la partita tra Sassuolo e Cremonese, il club lombardo ha lasciato lo stadio senza Emil Audero, il portiere titolare.

Audero chiacchiera troppo: il pullman della Cremonese lo dimentica a Reggio EmiliaDurante un'intervista a Reggio Emilia, il portiere della Cremonese, Audero, si è lasciato coinvolgere in una conversazione prolungata, al punto da dimenticare il pullman della squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mamma, ho perso l'Audero!; Audero chiacchiera troppo: il pullman della Cremonese lo dimentica a Reggio Emilia; Audero dimenticato a Reggio Emilia dopo Sassuolo-Cremonese: cos'è successo al termine della partita; Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo.

La Cremonese dimentica Audero allo stadio: il portiere ‘dimenticato’ al Mapei StadiumROMA – Lasciato a piedi dopo la partita Sassuolo-Cremonese. È successo al portiere titolare Emil Audero, dimenticato dal club lombardo al Mapei Stadium. Secondo Sky Sport, dopo la sconfitta per 1 a 0 ... dire.it

La Cremonese si dimentica Audero: il portiere è rientrato da solo dopo la partitaDopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Cremonese è rientrata in pullman, dimenticandosi però di Audero: il portiere è tornato da solo ... gianlucadimarzio.com

Gaffe #Cremonese: Audero dimenticato dal pullman al ritorno da Reggio Emilia - facebook.com facebook

#Cremonese “dimentica” #Audero: l'ex rosa torna a casa da solo dopo la gara col #Sassuolo x.com