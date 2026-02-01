Alunno delle medie minaccia i compagni con il coltello | disarmato dagli insegnanti e denunciato

Una rissa tra studenti si è trasformata in una scena di tensione quando un ragazzo ha estratto un coltello e ha iniziato a minacciare i compagni. Gli insegnanti sono intervenuti subito, sono riusciti a disarmarlo e a bloccare la situazione. Ora il giovane è stato denunciato per minacce e porto d’arma. La scuola è tornata alla normalità, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.

Una lite a scuola tra alunni. Ma a un certo punto spunta un coltello e il ragazzo che lo brandisce minaccia i compagni. E’ successo in una scuola media alle porte di Bologna. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino: l’episodio risale a qualche giorno fa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzino aveva con sé, probabilmente nell’astuccio, un coltellino artigianale, che aveva costruito da solo. La discussione tra gli studenti è degenerata rapidamente e il ragazzo ha puntato l’arma verso i compagni. Gli insegnanti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare il coltellino, poi hanno chiamato i Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Alunno Medie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alunno Medie

