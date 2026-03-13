Il festival del sud, noto come Bif&st, torna quest’anno con la sua diciassettesima edizione. Ieri a Bari è stato presentato il programma ufficiale dell’evento, che si svolgerà dal 21 al 28 marzo. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti principali nel panorama cinematografico italiano, attirando registi, attori e addetti ai lavori da diverse parti del paese.

È stato presentato ieri a Bari il programma del Bif&st Bari International Film&TV, in programma dal 21 al 28 marzo. L’edizione 2026 del Bif&st – diretta da Oscar Iarussi – è dedicata al Mediterraneo, un mare che bagna non solo le coste pugliesi ma anche quelle di altri paesi europei, luogo di provenienza di alcuni protagonisti ospiti della rassegna. Simbolo di questo ponte tra Mediterraneo ed Europa è l’attrice Claudia Cardinale, scomparsa lo scorso anno, raffigurata nel poster di questa edizione. Un ricco programma che percorrerà i luoghi d’arte della città di Bari, come il teatro Petruzzelli, Kursaal, Anchecinema, Il Piccolo e il Multisala Galleria. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Torna il festival del sud, 17 anni di Bif&st

Articoli correlati

Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una...

Bif&st 2026, Bari torna capitale del cinema: una settimana di film, incontri e grandi ospitiBari è pronta a ospitare una nuova edizione del Bari International Film & TV Festival, uno degli appuntamenti più attesi per il cinema italiano.

Malaisie : peuples, jungles et mégapoles d’Asie du Sud-Est | Documentaire Voyage - AMP

Approfondimenti e contenuti su Torna il festival del sud 17 anni di...

Temi più discussi: Voices, il festival europeo del giornalismo, torna in Italia: Firenze pronta per la terza edizione; Spello capitale del cinema: al via da venerdì 6 marzo la XV edizione del Festival; Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo Conti; Dal 21 al 28 marzo torna il BA Film Festival.

Enna celebra i libri: torna il Festival della Lettura con anteprime già da marzoIl cuore del festival si svolgerà dal 23 al 27 marzo a Enna, ma già da lunedì prossimo prenderanno il via alcune anteprime che coinvolgeranno scuole, teatro e diversi spazi della città. vivienna.it

Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo ContiStasera e il 14 marzo su Rai 1 in prima serata con i big del Festival e le classifiche ufficiali. Intanto la Rai studia anche il ritorno di Sanremo Estate, possibile spin-off estivo all’aperto ... msn.com

#ClaudiaPandolfi torna al cinema tra le protagoniste di #Ilbenecomune, il nuovo film di #RoccoPapaleo. Nel viaggio tra i paesaggi del Pollino interpreta una madre che prova a sfuggire a un marito violento, in una storia dove il cammino diventa confessione e r x.com

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Ditonellapiaga. Ci vediamo alle 21.15 su @la7_tv - facebook.com facebook