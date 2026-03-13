Dal 24 al 29 marzo 2026, il Teatro Palladium di Roma ospiterà la quinta edizione del DAMS Music Festival, una rassegna dedicata alla musica e alla comunicazione. L’evento si svolgerà nel corso di una settimana, portando sul palco artisti e professionisti del settore. La manifestazione coinvolge diverse realtà legate al mondo musicale e della comunicazione, offrendo un calendario ricco di iniziative.

Cosa: Quinta edizione del DAMS Music Festival, rassegna dedicata alla musica e alla comunicazione.. Dove e Quando: Teatro Palladium di Roma, dal 24 al 29 marzo 2026.. Perché: Un palinsesto ricchissimo con ospiti del calibro di Daniele Silvestri e Vinicio Capossela, tra performance immersive e riflessioni sull’attualità.. Roma si conferma capitale della sperimentazione sonora e accademica con il ritorno del DAMS Music Festival, giunto alla sua quinta edizione. Ideato da Luca Aversano e promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, l’evento trasforma lo storico quartiere della Garbatella in un laboratorio a cielo aperto dove la musica non è solo intrattenimento, ma un potente veicolo di messaggi sociali e politici. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Torna il DAMS Music Festival al Palladium

