Scritture della natura | il festival letterario al Palladium

Scritture della natura è un festival letterario che si svolge al Teatro Palladium di Roma dal 22 al 24 gennaio 2026. L’evento propone incontri, performance e approfondimenti dedicati alla scrittura e alla riflessione sulla natura. Un’occasione per esplorare il rapporto tra letteratura e ambiente in un contesto culturale di grande valore, nel cuore della città.

Cosa: Scritture della natura Naturschreiben, un festival di letteratura, incontri e performance.. Dove e Quando: Teatro Palladium, Roma (Piazza Bartolomeo Romano 8), dal 22 al 24 gennaio 2026.. Perché: Un’occasione unica per esplorare il legame tra linguaggio, ecologia e paesaggio attraverso il dialogo tra autori italiani e di lingua tedesca.. Dal 22 al 24 gennaio 2026, il cuore dello storico quartiere Garbatella si trasforma in un laboratorio di riflessione ecologica e poetica. Il Teatro Palladium ospita infatti Scritture della natura Naturschreiben, un festival letterario che si propone di indagare la parola non come semplice mezzo descrittivo, ma come luogo privilegiato di relazione tra l’essere umano e il mondo non umano. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Scritture della natura: il festival letterario al Palladium Leggi anche: Falutissimo Festival, il 4 novembre al Palladium di Roma Beppe Servillo Leggi anche: Roma, al Teatro Palladium i concerti di Flautissimo Festival Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scritture della natura / Naturschreiben, festival di letteratura dal 22 al 24 gennaio 2026 al Teatro Palladium di Roma; Scritture della natura, la letteratura incontra il paesaggio al Palladium; Scritture Della Natura / Naturschreiben Al Teatro Palladium; Roma | Scritture della natura / Naturschreiben. In arrivo il Festival Scritture della natura / Naturschreiben - Scritture della natura / Naturschreiben, festival di letteratura dal 22 al 24 gennaio 2026 al Teatro Palladium di Roma. corrierenazionale.it

ALFABETI NATURALI Scritture che danno forma al mondo. “Apriamo gli occhi, ogni millimetro di cosmo pare il centro del cosmo, tanto è ben fatto, tanto è prodigioso.” (Mariangela Gualtieri) LA SPIRALE “Parte dal centro e poi continua a girare, a girare, facebook

