Uno spazio per non sentirsi soli | inaugurato a Bovisio l' Alzheimer Cafè

È stato inaugurato a Bovisio un nuovo luogo chiamato Alzheimer Café, pensato per offrire un punto di incontro alle persone che vivono con l’Alzheimer e ai loro familiari. L’iniziativa prevede incontri mensili durante i quali si può condividere un momento di ristoro e confronto con altri che affrontano la stessa condizione. L’obiettivo è creare un ambiente di supporto e socializzazione per chi si trova in questa situazione.

Uno spazio per affrontare l'Alzheimer con incontri mensili sorseggiando un caffè con persone che condividono lo stesso problema. A Bovisio Masciago nella sede dell'associazione Argento Vivo in via Cantù 3, è stato inaugurato sabato 28 febbraio l'Alzheimer Cafè, un posto dove non sentirsi soli.Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Apre a Bovisio l’Alzheimer Cafè. Uno spazio per non sentirsi soliUn luogo dove affrontare una tematica seria, ma in modo familiare e confortevole. Uno spazio dove sentirsi a casa. Inaugurata la nuova sede dell’associazione ParkinsonTaglio del nastro e inaugurazione della nuova sede per l’Associazione Malati Parkinson di Pistoia, che si è ufficialmente spostata negli spazi... Tutto quello che riguarda Alzheimer Cafè Temi più discussi: Apre a Bovisio l’Alzheimer Cafè. Uno spazio per non sentirsi soli; Montopoli, al via il ciclo Caffè Alzheimer: incontri per malati e caregiver; Al via il Caffè Alzheimer, a Montecchio uno spazio di sostegno per familiari e caregiver; Caregiver demenza: dove trovare lo sportello gratuito, l'assistenza Uvg e gli Alzheimer Caffè. Apre a Bovisio l’Alzheimer Cafè. Uno spazio per non sentirsi soliIniziative dedicate a malati, parenti e badanti. Il dialogo aiuta sempre ... msn.com Montopoli, al via il Caffè Alzheimer: al via un ciclo di incontri per affrontare la malattiaAl via un ciclo di incontri dedicati a chi soffre di Alzheimer e a chi si prende cura di loro. La Cooperativa Sociale La Pietra D’Angolo in collaborazione ... gonews.it Ad Arenzano nasce il "Memo Cafè", un nuovo spazio di sostegno per Alzheimer e demenze https://www.cronacheponentine.com/ad-arenzano-nasce-il-memo-cafe-un-nuovo-spazio-di-sostegno-per-alzheimer-e-demenze/ - facebook.com facebook