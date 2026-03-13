Torna a tremare la terra | lieve scossa di terremoto nell' Appennino forlivese

Venerdì mattina, nell'Appennino forlivese, è stata registrata una lieve scossa di terremoto. L'evento sismico è stato rilevato dalle apparecchiature di monitoraggio della zona, senza segnalare danni o conseguenze significative. La popolazione locale ha avvertito una leggera vibrazione, ma non ci sono stati evacuazioni o interruzioni di servizi. La terra ha continuato a muoversi, anche se in modo minimo.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è sviluppato ad una profondità di circa 6 chilometri Una lieve scossa di terremoto è stata registrata venerdì mattina nel territorio dell’Appennino forlivese. Il movimento tellurico, di magnitudo 2.0 Richter, si è verificato alle 9:41 con epicentro a circa 3 chilometri a sud di Civitella di Romagna. Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è sviluppato ad una profondità di circa 6 chilometri. Data la bassa magnitudo, il terremoto non è stato avvertito dalla popolazione e non si segnalano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

La terra torna a tremare: lieve scossa di terremoto nell'entroterraSi tratta di una scossa strumentale, ossia rilevata esclusivamente dagli strumenti della rete sismica e non avvertita dagli abitanti della zona Lievi...

Leggi anche: La terra torna a tremare: scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Neviano degli Arduini

Nuove scosse di terremoto in Sicilia

Tutto quello che riguarda Torna a tremare la terra lieve scossa...

Temi più discussi: Altre scosse di terremoto nel Catanese: la terra torna a tremare anche a Ragalna; Terremoto a Forino, la terra torna a tremare: oggi scuole chiuse per i controlli; La terra trema: terremoto di magnitudo 2 a Tramonti di Sopra; Terremoto, torna l'incubo in Carnia: a Raveo scosse di magnitudo 3.9.

Terremoto a Forino, la terra torna a tremare: oggi scuole chiuse per i controlliNiente scuola oggi a Forino. Dopo la scossa di ieri mattina, il sindaco Antonio Olivieri ha deciso di non fare suonare la campanella per la giornata odierna. Lo ha fatto in via precauzionale e ... ilmattino.it

Ancora una scossa di terremoto: la Calabria continua a tremareTorna a tremare la terra in Calabria. Dopo la scossa di magnitudo 3.5 registrata nel pomeriggio del 25 febbraio lungo la Costa Ionica Crotonese, nella tarda serata un nuovo sisma è stato rilevato dall ... zoom24.it

In pieno revival mood, la cantante torna sul set della mitica serie targata Disney. E per l'occasione riporta in scena l'iconico hairlook anni 2000, tutto piastrature, toni di biondo light e maxi lunghezze. Ed è subito nostalgia x.com

Claudia Pandolfi torna al cinema tra le protagoniste di "Il bene comune", il nuovo film di Rocco Papaleo Nel viaggio tra i paesaggi del Pollino interpreta una madre che prova a sfuggire a un marito violento, in una storia dove il cammino diventa confessione - facebook.com facebook