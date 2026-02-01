La terra torna a tremare | lieve scossa di terremoto nell' entroterra

La terra trema di nuovo in Romagna, anche se questa volta si tratta di scosse molto leggere. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato due piccoli movimenti, entrambi di magnitudo minima. Nessuno ha sentito nulla, ma i sismografi hanno comunque segnato i movimenti sotto terra.

Si tratta di una scossa strumentale, ossia rilevata esclusivamente dagli strumenti della rete sismica e non avvertita dagli abitanti della zona Lievi scosse di terremoto in Romagna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato due piccoli movimenti tellurici, entrambi di magnitudo molto contenuta e quindi non percepibili dalla popolazione. La prima, di magnitudo 1, è stata rilevata all'1:46 ad un chilometro a sud di Portico e San Benedetto, con ipocentro a soli 6 chilometri di profondità. La seconda scossa, di magnitudo 1.7 Richter, si è verificata alle 10:59 a circa 4 chilometri a sud-ovest di Casola Valsenio, con ipocentro a 31 chilometri di profondità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Una scossa di terremoto si è verificata al largo della costa romagnola, facendo riprendere preoccupazioni e attenzione nella regione.

Nella serata di oggi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.

