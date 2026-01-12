La terra torna a tremare | scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Neviano degli Arduini

Nella serata di oggi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a sei chilometri da Neviano degli Arduini, alle ore 22. Si tratta di un evento sismico che ha coinvolto la zona, senza segnalazioni di danni o feriti. La rete di monitoraggio continua a seguire l’evoluzione della situazione.

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.1, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a sei chilometri da Neviano degli Arduini alle ore 22.04 di domenica 11 gennaio. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

