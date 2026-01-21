Torna la Festa di San Giovanni Bosco | tanti gli ospiti per la 29esima edizione
La 29ª Festa di San Giovanni Bosco si svolgerà venerdì 30 gennaio 2026 presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio a Oria, a partire dalle 18:30. L’evento, che si tiene annualmente, vede la partecipazione di numerosi ospiti e rappresenta un momento di incontro e tradizione per la comunità locale.
ORIA - Tutto pronto per la XXIX edizione della Festa di San Giovanni Bosco a Oria: si terrà venerdì 30 gennaio 2026, con inizio alle 18:30, presso il teatro della Chiesa di San Barsanofio di Oria. Si tratta del tradizionale appuntamento con la festa di San Giovanni Bosco - compleanno.🔗 Leggi su Brindisireport.it
