Taranto-Brescia 3-0 | vittoria fondamentale per la salvezza dei pugliesi

Taranto conquista una vittoria fondamentale contro Brescia, battendola 3-0 al PalaFiom. La squadra pugliese ha mostrato grande determinazione, imponendo ritmo e controllo fin dall'inizio. La partita si è messa subito bene per Taranto, che ha dominato il gioco e non ha mai lasciato spazio agli avversari. Brescia ha cercato di reagire, ma la squadra di casa ha mantenuto alta la concentrazione e ha portato a casa tre punti chiave nella corsa alla salvezza.

Una partitaNuestra dinamica serata al PalaFiom ha messo in mostra la capacita di Taranto di imporre ritmo e controllo contro una Brescia apparentemente meno incisiva nel muro-difesa. I rossoblù hanno tradotto in azioni concrete la superiorità al servizio e una gestione attenta degli scambi, chiudendo in tre set una sfida decisiva per la classifica e guadagnando preziosi punti. Taranto entra in campo con una diagonale Lusetti-Hopt e con Sanfilippo-Zanotti al centro. L'inizio è equilibrato, ma Taranto prende progressivamente il controllo. Un ace di Pierotti ristabilisce l'equilibrio a 5-5, seguito da una murata di Cianciotta che permette al team ionico di sorpassare.

