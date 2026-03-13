Torbole | sequestrati 300 tonnellate di rifiuti e macchinari

A Torbole Casaglia, nel Bresciano, agenti della Polizia di Stato e della Polfer hanno eseguito un’operazione che ha portato al sequestro di circa 300 tonnellate di rifiuti plastici e di macchinari industriali. L’intervento ha coinvolto più reparti ed è avvenuto in un’area della provincia. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.

Nel cuore del bresciano, a Torbole Casaglia, un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polfer ha portato al sequestro di macchinari industriali e 300 tonnellate di rifiuti plastici. L’intervento, avvenuto nelle ore precedenti al 13 marzo 2026, ha smascherato una gestione illecita dei rifiuti all’interno di un impianto di recupero scorie. Le autorità hanno bloccato l’attività produttiva irregolare che trasformava scarti in prodotti privi di certificazioni di sicurezza. Il blitz si inserisce nel quadro più ampio dell’operazione Oro rosso, finalizzata a contrastare i furti di rame dalle infrastrutture ferroviarie su scala nazionale. Gli investigatori hanno scoperto non solo uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti complessi, ma anche l’emissione di fumi da un camino abusivo collegato a macchinari non conformi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torbole: sequestrati 300 tonnellate di rifiuti e macchinari Articoli correlati Leggi anche: Rifiuti, impianto irregolare a Torbole Casaglia: sequestrati macchinari non autorizzati e 300 tonnellate di scarti Leggi anche: Roma: sequestrati droga, carne avariata e 1,5 tonnellate rifiuti, 4 arresti all’Esquilino Approfondimenti e contenuti su Torbole sequestrati 300 tonnellate di... Temi più discussi: Torbole Casaglia, impianto di smaltimento irregolare: sequestrati macchinari e oltre 300 tonnellate di rifiuti plastici; Rifiuti, impianto irregolare a Torbole Casaglia: sequestrati macchinari non autorizzati e 300 tonnellate di scarti; Gestione illecita dei rifiuti: maxi sequestro in un'azienda, imprenditrice nei guai; Torbole, scoperto impianto illegale rifiuti: sequestrate 300 tonnellate di plastica. Rifiuti, impianto irregolare a Torbole Casaglia: sequestrati macchinari non autorizzati e 300 tonnellate di scartiTorbole Casaglia (Brescia), 13 marzo 2026 – Gestione illecita di rifiuti. È il reato contestato al legale rappresentante di un impianto di recupero e di smaltimento di scorie a Torbole Casaglia, nelle ... ilgiorno.it Torbole, scoperto impianto illegale rifiuti: sequestrate 300 tonnellate di plasticaControlli della Polfer e Arpa scoprono macchinari irregolari e piastrelle prodotte con scarti non certificati. Denunciata la legale rappresentante per gestione illecita di rifiuti. quibrescia.it Hotel 4**** a #Torbole sul Garda ricerca #Cameriere/a ai #Piani. #lavoro x.com Vivi la tua passione per gli sport d’acqua in comodità. Diventa socio del Circolo Surf Torbole Al Circolo Surf Torbole trovi tutto quello che rende la tua uscita in acqua ancora più bella, perchè affiancata da una serie di comodità: posto auto a pochi met - facebook.com facebook