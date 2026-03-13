A Torbole Casaglia, un impianto di gestione dei rifiuti è stato sequestrato dai carabinieri perché operava senza le autorizzazioni necessarie. Durante le operazioni sono stati sequestrati macchinari non autorizzati e circa 300 tonnellate di scarti. L’intervento si è concluso con il sequestro delle attrezzature e dei materiali presenti nell’impianto. Nessun dettaglio su ulteriori sviluppi o persone coinvolte.

Torbole Casaglia (Brescia), 13 marzo 2026 – Gestione illecita di rifiuti. È il reato contestato al legale rappresentante di un impianto di recupero e di smaltimento di scorie a Torbole Casaglia, nelle scorse ore finito nel mirino della polizia di Stato e della Polfer, i quali dopo avere riscontrato tutta una serie di irregolarità hanno posto sotto sequestro macchinari e trecento tonnellate di rifiuti plastici. Il blitz, condotto appunto dai poliziotti con il supporto dei tecnici dell’Arpa, si è collocato nell’ambito di “Oro rosso”, un’operazione in corso su scala nazionale con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei furti di rame ai danni delle infrastrutture ferroviarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifiuti, impianto irregolare a Torbole Casaglia: sequestrati macchinari non autorizzati e 300 tonnellate di scarti

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