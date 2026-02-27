Roma | sequestrati droga carne avariata e 1,5 tonnellate rifiuti 4 arresti all’Esquilino

A Roma, i carabinieri di Piazza Dante hanno effettuato un’operazione all’Esquilino durante la quale hanno sequestrato droga, carne avariata e 1,5 tonnellate di rifiuti. Quattro persone sono state arrestate, mentre altre cinque sono state denunciate. L’intervento ha coinvolto diversi servizi di sicurezza, che hanno identificato e fermato i soggetti coinvolti in attività illegali legate a queste sostanze e materiali.

Operazione dei carabinieri a Roma: sequestrati droga e carne avariata, cinque arresti e denunce. Un'importante operazione dei carabinieri di Piazza Dante ha portato al sequestro di droga, carne avariata e 1,5 tonnellate di rifiuti, con l'arresto di cinque persone e la denuncia di altre cinque. Questo intervento straordinario di controllo del territorio ha avuto luogo nei quartieri Esquilino e Tuscolano a Roma, e ha visto l'identificazione di 139 persone e il controllo di 37 veicoli. In particolare, i militari della stazione Tuscolana hanno arrestato in flagranza due romani di 42 e 70 anni, colti sul fatto mentre tentavano di asportare il catalizzatore da un'auto in sosta, utilizzando utensili da taglio.