La vicenda riguarda una donna di 57 anni di Benevento, accusata di intestazione fittizia per evadere imposte per oltre un milione di euro. Il processo si è concluso con l’assoluzione dell’imputata, chiudendo così un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione su questioni fiscali e responsabilità personali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiuso con un’assoluzione il processo a carico di G.R., 57enne di Benevento, finita a giudizio con l’accusa di intestazione fittizia di beni finalizzata a sottrarsi al pagamento di imposte per oltre un milione di euro. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, aveva portato alla contestazione di una serie di atti ritenuti fraudolenti, attraverso i quali l’imputata avrebbe tentato di schermare il proprio patrimonio. Nel corso delle indagini era stato disposto anche il sequestro di alcuni immobili, ritenuti riconducibili alla donna. Nella giornata di oggi si è svolta la fase conclusiva del dibattimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fisco, accusata di intestazione fittizia per oltre un milione: 57enne assolta

