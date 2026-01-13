Tentata estorsione e intestazione fittizia | arrivano tre condanne

Si sono concluse con tre condanne e una assoluzione le vicende giudiziarie relative al processo di primo grado contro l’imprenditore Saverio Giampà e altri soggetti, accusati di tentata estorsione e intestazione fittizia. La sentenza evidenzia l’esito di un procedimento che ha coinvolto diverse persone, evidenziando le decisioni del tribunale sulle accuse presentate.

Il processo di primo grado nei confronti dell'imprenditore Saverio Giampà e altre tre persone si è concluso con tre condanne e una assoluzione. I quattro erano accusati a vario titolo di intestazione fittizia di società, detenzione e porto abusivo di armi e tentata estorsione.

Chiede i soldi della commissione di un omicidio mai eseguito, un arresto nell’Agrigentino per tentata estorsione La notizia https://qds.it/tentata-estorsione-omicidio/ - facebook.com facebook

Tentata estorsione nel cantiere finanziato col Pnrr per l’ospedale di Comunità, indagini ad Acireale. #QdS x.com

