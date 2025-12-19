Top Volley Strapotere Pignatti quarta vittoria di tappa Vellani e Calzolari provano a tenere il passo

Nel penultimo turno del 2025 dei campionati minori di pallavolo, si sono registrati numeri importanti che influenzano le classifiche di Top Volley e del SuperBomber dell’anno. Strapotere di Pignatti, che conquista la quarta vittoria di tappa, mentre Vellani e Calzolari cercano di tenere il passo in una sfida appassionante e ricca di emozioni. La corsa ai titoli si avvicina alla sua conclusione, promettendo ulteriori sorprese.

© Sport.quotidiano.net - Top Volley. Strapotere Pignatti, quarta vittoria di tappa. Vellani e Calzolari provano a tenere il passo Numeri importanti nel penultimo turno del 2025 dei campionati minori di pallavolo, che contribuiscono a definire le classifiche del Top Volley, e soprattutto del SuperBomber dell'anno solare che si concluderà nel prossimo weekend. Dominio. Nonostante siano state solo dieci, su 38, le partite terminate al quinto set, non sono mancati gli exploit di molti giocatori, molti dei quali già protagonisti da tempo delle classifiche: è il caso soprattutto del 20enne opposto della Stadium Mirandola di serie C, Matteo Pignatti, che con 34 punti ha conquistato la quarta vittoria di tappa in questa stagione, sulle dieci fino ad ora disputate, a cui vanno aggiunti anche tre secondi posti per un dominio che non sembra avere rivali.

Top Volley, si riparte. In tre sopra quota 30 - Sono partiti i campionati minori di pallavolo, e con essi riparte anche il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che mette in mostra i bomber delle squadre modenesi di volley, e cerca

Top Volley Nanetti fa sua la tappa con ben 33 punti - Ragazze alla ribalta, nel terz'ultimo impegno del 2025, per le squadre modenesi di pallavolo minore: per la prima

