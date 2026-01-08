Costone e Mens Sana | una poltrona per due! Tra due giorni derbyssimo che vale il primato

Tra due giorni si gioca il derby tra Vismederi Costone e Note di Siena Mens Sana, una partita che può decidere il vertice della classifica nel girone C di B Interregionale. Le due squadre si sfidano in un match di grande importanza, con l’obiettivo di consolidare il primato e avvicinarsi alla qualificazione. Un incontro da seguire con attenzione per appassionati e tifosi.

Mancano due giorni all’atteso incrocio tra Vismederi Costone e Note di Siena Mens Sana che mette in palio il primato solitario della classifica del girone C di B Interregionale. Restano infatti solo 40 minuti al giro di boa e gialloverdi e biancoverdi sono ormai da diverse giornate appaiati in classifica visto lo stesso record stagionale (undici vittorie e due sconfitte). Non è una gara decisiva ed è bene ricordarlo: c’è ancora tutto il girone di ritorno più dei complicati playoff, che in questa stagione si disputano incrociati col girone D, quello che al momento vede in testa, con dieci vittorie e tre sconfitte, il terzo composto dalle marchigiane Porto Recanati, Matelica (dove milita l’ex Mens Sana Marrucci) e Civitanova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

