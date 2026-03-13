Tootsie a Modena il Musical più divertente di Broadway firmato Massimo Romeo Piparo

A Modena, al Teatro Comunale, si conclude sabato 14 marzo alle 20 e domenica 15 alle 17.30 la rassegna di musical con la rappresentazione di Tootsie, definito il musical più divertente di Broadway firmato da Massimo Romeo Piparo. Lo spettacolo, tratto dal film del 1982 diretto da Sydney Pollack, vede in scena un cast che porta in scena questa produzione di grande successo.

Si conclude sabato 14 marzo 2026 alle ore 20 e domenica 15 alle 17.30 (recita fuori abbonamento) la rassegna di Musical al Teatro Comunale di Modena con Tootsie, titolo di successo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Lo spettacolo italiano si vedrà nell’adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo in una produzione PeepArrow Entertainment e Il Sistina. A guidare il cast nel doppio ruolo Michael DorseyDorothy Michaels è Paolo Conticini, amatissimo protagonista di grandi successi come Mamma Mia! e The Full Monty. Al suo fianco, nel ruolo dell’amico Jeff, Mauro Casciari, storico volto de Le Iene, conduttore radiofonico e DJ di RDS, ex braccio ‘sinistro’ di Rosario Fiorello nell’acclamato Viva Rai 2 e al suo debutto assoluto nel musical. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

