Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical in prima assoluta al Sistina diretto da Massimo Romeo Piparo

Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical in prima assoluta al Teatro Sistina diretto da Massimo Romeo Piparo: la storia di Andrea Spezzacatena rivive sul palco con Samuele Carrino, Rossella Brescia e Sara Ciocca. La storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo, arriva per la prima volta a teatro: da venerdì 20 febbraio, sul palco del Sistina, andrà in scena il Musical – in prima assoluta – Il ragazzo dai pantaloni rosa diretto da Massimo Romeo Piparo, che firma l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film campione d’incassi prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films ( qui la nostra recensione ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Samuele Carrino è ancora Il ragazzo dai pantaloni rosa : «Andrea Spezzacatena è un amico. Anche io sono stato bullizzato: tutti facevano calcio, io danza. Ero discriminato»Il giovane attore interpreta ancora Andrea nella versione musical del film di successo del 2024. «La parola è la migliore arma contro il bullismo», dice. Dal 20 febbraio è in scena al Teatro Sistina ... vanityfair.it

Il ragazzo dai pantaloni rosa in musicalCosa possono raccontare un paio di pantaloni rosa? Andrea Spezzacatena aveva deciso di indossare questo capo d’abbigliamento scolorito nella sua vita quotidiana, un dettaglio che è diventato un simbol ... cittanuova.it

