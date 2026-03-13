Il 21 luglio Sassari ospiterà Tony Pitony sul palco dell’Abbabula Festival, dove presenterà il suo tour Estatony. L’evento attirerà pubblico da tutta la regione e rappresenta uno dei momenti principali della programmazione musicale estiva in città. La serata promette di offrire un concerto dal vivo con esibizioni dal vivo e musica dal vivo.

L’estate di Sassari si prepara ad accogliere Tony Pitony, che il 21 luglio salirà sul palco dell’Abbabula Festival con il suo tour Estatony. L’artista, recentemente consacrato dopo il duetto con Ditonellapiaga al Festival di Sanremo, porta in città un mix esplosivo di gag e ritmo che richiama le estati italiane più autentiche. I biglietti per l’appuntamento, considerato uno degli eventi di punta della rassegna, sono già disponibili tramite Boxoffice Sardegna e la richiesta è altissima. Dal successo sanremese alla piazza sassarese. La presenza di Tony Pitony a Sassari non è un evento isolato, ma il risultato di una scalata mediatica iniziata nelle sale da concerto e culminata sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tony Pitony a Sassari: il tour Estatony accende l’estate

Articoli correlati

Tony Pitony in concerto a Pescara con “EstaTony” al Terrasound 2026Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia.

Estate con Tony Pitony. Il fenomeno dei social sbarca a Cortona Comicsdi Laura Lucente CORTONA È Tony Pitony il primo nome annunciato per la quarta edizione del Concerto di Cortona Comics, in programma il 5 giugno allo...

Aggiornamenti e notizie su Tony Pitony

Temi più discussi: Tony Pitony in concerto alle Caserme Rosse di Bologna; Torna il Mish Mash Festival: ci sarà anche Tony Pitony; Cos'abbiamo scoperto sulla foto di TonyPitony senza maschera: Oltre 200mila euro di eventuale risarcimento, parla l'esperto; Sanremo 2026, svelato il volto di TonyPitony: la Foto fa il giro del web.

Il vero volto di Tony Pitony spiazza il web: «Senza maschera sembra Salvini», ecco com’è davvero (FOTO)Molti, negli ultimi mesi, si sono chiesti come sia Tony Pitony senza maschera: ecco svelato il vero volto del cantante sicialiano. donnapop.it

Tony Pitony com’è senza maschera? Perché non la toglie mai? Ecco il vero volto (e il vero nome assurdo!)Tony Pitony è ormai una star della canzone italiana e tutti si chiedono come sia senza la maschera e soprattutto perché la indossi sempre. donnapop.it

Tony Pitony senza maschera Abbiamo chiesto all'IA se si tratta di una foto reale e ce lo conferma. E tu Che ne pensi Secondo te è questo il vero volto di Tony Pitony #RadioDOC #TonyPitony - facebook.com facebook

Tony Pitony, spunta una presunta foto del suo vero volto #tony x.com