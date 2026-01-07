Tony Pitony in concerto a Pescara con EstaTony al Terrasound 2026

Da ilpescara.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 luglio, al porto turistico di Pescara, Tony Pitony si esibirà con il suo progetto “EstaTony” durante il Terrasound 2026. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue composizioni, in un contesto all’aperto e suggestivo. Un appuntamento musicale da non perdere per gli appassionati, in una giornata dedicata alla musica e al territorio.

Domenica 5 luglio al porto turistico di Pescara si terrà il concerto di Tony Pitony, che si esibirà con “EstaTony” al Terrasound 2026. Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

tony pitony in concerto a pescara con estatony al terrasound 2026

© Ilpescara.it - Tony Pitony in concerto a Pescara con “EstaTony” al Terrasound 2026

Leggi anche: Tony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine

Leggi anche: The Cage, venerdì 28 e sabato 29 novembre doppio concerto di Tony Pitony

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arturo Brachetti di scena con ‘Solo’ al Teatro Massimo di Pescara; Palena, ‘L’Alchimista del Gusto’: Maurizio Santilli racconta l’Italia invisibile che lasca il segno.

tony pitony concerto pescaraTony Pitony Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Tony Pitony, artista siciliano che propone uno stile in cui mescola la sensibilità visionaria degli anni '60, le sonorità della musica elettronica, l'espressività teatrale e l'irriverenza del trash, f ... msn.com

tony pitony concerto pescaraTony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine - TONY PITONY il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine la nuova rivelazione della scena musicale italiana ... udine20.it

tony pitony concerto pescaraL’Umbria che Spacca 2026, il nuovo annuncio: Tony Pitony a Perugia - Sul palco del main stage dei Giardini del Frontone a Perugia, giovedì 25 giugno 2026, arriverà Tony Pitony, il fenomeno che sta sfidando i confini ... perugiatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.