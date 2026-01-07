Tony Pitony in concerto a Pescara con EstaTony al Terrasound 2026
Il 5 luglio, al porto turistico di Pescara, Tony Pitony si esibirà con il suo progetto “EstaTony” durante il Terrasound 2026. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue composizioni, in un contesto all’aperto e suggestivo. Un appuntamento musicale da non perdere per gli appassionati, in una giornata dedicata alla musica e al territorio.
Domenica 5 luglio al porto turistico di Pescara si terrà il concerto di Tony Pitony, che si esibirà con “EstaTony” al Terrasound 2026. Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Palena, 'L'Alchimista del Gusto': Maurizio Santilli racconta l'Italia invisibile che lasca il segno.
