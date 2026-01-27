Estate con Tony Pitony Il fenomeno dei social sbarca a Cortona Comics
L'estate a Cortona si arricchisce con Tony Pitony, il noto influencer dei social media. Il suo coinvolgimento nel quarto appuntamento del Cortona Comics, previsto il 5 giugno allo stadio
di Laura Lucente CORTONA È Tony Pitony il primo nome annunciato per la quarta edizione del Concerto di Cortona Comics, in programma il 5 giugno allo stadio comunale "Santi Tiezzi". L’artista siciliano porterà a Cortona una tappa del suo tour "estaTony", inaugurando il cartellone musicale legato al festival del fumetto. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale con l’organizzazione di Cortona Sviluppo e la cura artistica di Leg – Live Emotion Group e WE Agency. Il programma non è ancora definitivo e non si escludono ulteriori annunci. Dopo Tananai (2023) e poi Alfa, Achille Lauro, Clara e Ghali nelle edizioni successive, l’organizzazione sceglie un artista dal profilo non convenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
