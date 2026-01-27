L'estate a Cortona si arricchisce con Tony Pitony, il noto influencer dei social media. Il suo coinvolgimento nel quarto appuntamento del Cortona Comics, previsto il 5 giugno allo stadio

di Laura Lucente CORTONA È Tony Pitony il primo nome annunciato per la quarta edizione del Concerto di Cortona Comics, in programma il 5 giugno allo stadio comunale "Santi Tiezzi". L’artista siciliano porterà a Cortona una tappa del suo tour "estaTony", inaugurando il cartellone musicale legato al festival del fumetto. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale con l’organizzazione di Cortona Sviluppo e la cura artistica di Leg – Live Emotion Group e WE Agency. Il programma non è ancora definitivo e non si escludono ulteriori annunci. Dopo Tananai (2023) e poi Alfa, Achille Lauro, Clara e Ghali nelle edizioni successive, l’organizzazione sceglie un artista dal profilo non convenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate con Tony Pitony. Il fenomeno dei social sbarca a Cortona Comics

Approfondimenti su Cortona Comics

Tony Pitony sarà il primo artista ad esibirsi al concerto di Cortona Comics, in programma a Cortona.

Tony Pitony è un artista emergente che ha catturato l’attenzione del web grazie alla sua musica originale e fuori dagli schemi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cortona Comics

Argomenti discussi: Estate con Tony Pitony. Il fenomeno dei social sbarca a Cortona Comics; Perché l’Italia è sempre pronta per un nuovo Tony Pitony (anche se ogni volta facciamo finta di stupirci); Tony Pitony firma la sigla del FantaSanremo 2026; Senigallia blinda Tony Pitony, live in esclusiva l’artista rivelazione del momento.

Tony Pitony è il primo dei protagonisti del concerto di Cortona ComicsÈ annunciata la quarta edizione del Concerto di Cortona Comics, è Tony Pitony il primo nome ad essere annunciato. L’evento abbinato al festival del fumetto torna il 5 giugno, l’artista porterà al ... arezzonotizie.it

Tony Pitony firma la sigla del FantaSanremo 2026Dopo gli Eugenio in via di Gioia, Naska e Cristina D'Avena, nel 2026 è il turno di Tony Pitony di firmare la sigla del FantaSanremo ... billboard.it

Buonanotte Friends! Un saluto speciale da Fiorello, Biggio e Tony Pitony Speriamo davvero presto in un incontro tra Fiore e Tony, perché certe energie, quando si incrociano, fanno solo bene al cuore e alla musica Sogni leggeri e pieni di sorrisi - facebook.com facebook

Il prossimo fenomeno di Sanremo passa dal Fantasanremo: Tony Pitony ne firma la sigla. @FantaSanremo @SanremoRai #Sanremo2026 #TonyPitony @t_pitony #Fantasanremo x.com